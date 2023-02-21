Кондратьев: Кубань продолжит помогать жителям новых регионов России

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отдельно отметил необходимость поддержки жителей новых регионов и создания программ по социально-экономическому развитию этих территорий.

Путин подчеркнул, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сами определили свое будущее и сделали твердый выбор.

«Мы будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых субъектов федерации. Сегодня регионы оказывают прямую поддержку новым областям, делают это искренне, как настоящие братья и сестры. Мы снова вместе, стали еще сильнее и сделаем все, чтобы вернулся мир, и безопасность была обеспечена», — сказал Путин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что регион оказывает всю необходимую помощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Кубань приняла более 100 тыс. человек, которые были вынуждены покинуть свои дома. Мы адресно работаем с каждой семьей, помогаем с трудоустройством и оформлением документов. Оказываем гуманитарную помощь городам и районам ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской области. Кубань всегда помогала тем, кто в этом нуждается, и мы продолжим это делать», — сказал Кондратьев.

В настоящее время в здравницах Кубани находятся 12,2 тыс. жителей Херсонской области.

На базе ПВР действуют Центры подготовки документов и содействия в трудоустройстве. Специалисты профильных ведомств консультируют переселенцев по всем вопросам. Люди, прибывшие из новых регионов, получили на Кубани более 8,7 тыс. российских паспортов. Кроме того, свыше 13,8 тыс. человек получили по 100 тыс. рублей на первоначальные нужды. Детей оформили в детсады и школы.

Продолжают выдавать жилищные сертификаты гражданам РФ, прибывшим из Херсона и правобережной части Херсонской области. Более 6,5 тыс. человек получили сертификаты на общую сумму свыше 19,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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