Кондратьев: Кубань должна преодолеть планку в 1 трлн рублей инвестиций

Перспективы инвестиционного развития Краснодарского края 10 января обсудили на итоговом совещании, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, в 2023 году регион привлек более 770 млрд рублей инвестиций.

«В этом или следующем году мы должны подойти к 1 трлн. рублей. Для этого необходимы достаточные энергомощности и инфраструктура», — сказал Кондратьев.

По словам губернатора, у Кубани огромный потенциал в промышленности, курортной сфере. В этом году Кубань посетили рекордное число туристов — 18,6 млн человек.

«Спрос на качественный отдых растет, и санкур стал полноценной отраслью экономики. В стройке сейчас 48 отелей, в основном четырех- и пятизвездочных. Эти инвестпроекты реализуются на общую сумму почти 490 млрд рублей. Их видимый результат для края будет ощутим и через много лет», — отметил глава региона.

Вице-губернатор Александр Руппель сообщил о том, что, по итогам прошлого года, регион занял пятое место в федеральном рейтинге инвестиционной привлекательности.

«Мы боремся с другими регионами за инвестора, разрабатываем новые меры поддержки, становимся «пилотами» всевозможных федеральных проектов. По проектам 2023 года на 1 рубль господдержки мы видим 5,7 рублей налогов в бюджет. Это говорит о максимальной бюджетной эффективности наших мер», — сообщил замглавы региона.

Вениамин Кондратьев на примере завода имени Седина рассказал о развитии новых производств и модернизации мощности. В результате, завод начал выпускать инновационные пятиосевые обрабатывающие центры, которые используют в различных отраслях промышленности. Благодаря господдержке, в прошлом году Кубань запустила девять новых производств. В этом году планируют открыть еще не менее четырех новых производств, в том числе импортозамещающих.

По словам Александра Руппеля, по итогам 2023 года край планирует выйти на 773 млрд рублей инвестиций — это рекордный для Кубани уровень со времен Олимпийской стройки.

Сейчас на Кубани реализуется рекордное число инвестпроектов. Их реализация даст более 103 тыс. новых рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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