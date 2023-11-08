Более 1 трлн рублей инвестиций вложат в новые морские курорты России

Совещание по созданию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» 8 ноября провели заместители председателя правительства России Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Цель проекта — обеспечить не менее 140 млн турпоездок средствами размещения. Он предполагает строительство курортов на Черном, Азовском, Балтийском, Каспийском и Японском морях. Проект позволит привлечь более 1 трлн рублей инвестиций и создать свыше 61 тыс. рабочих мест.

«Президент России дал поручение создать новые морские курорты, которые смогут принять до 10 млн человек ежегодно в срок до 2035 года. Ключевой вопрос — строительство современной туристической инфраструктуры. В настоящее время сформированы предложения по 10 инвестиционным проектам по созданию таких курортов в 7 субъектах России», — отметил Чернышенко.

На юге России находятся 4 из 10 проектов. Их могут интегрировать в общую программу развития территории. В их числе «Новая Анапа» в Краснодарском крае, «Семейные курорты. Крымская Ривьера» в Крыму и «Приморск» на Азовском море в Запорожской области.

«Развитие туризма — это одна из приоритетных задач, стоящих перед нашей страной. Увеличение туристического потока даст импульс развитию инфраструктуры, появлению новых рабочих мест и в целом росту экономики регионов», — подчеркнул Хуснуллин.

Он добавил, что необходимо развивать дорожную сеть и наращивать градостроительный потенциал южных территорий, а также уделять особое внимание туризму в новых регионах, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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