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Кондратьев: Крымский мост — символ мощи, единства и неделимости России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-krymskij-most-simvol-moshhi-edinstva-i-nedelimosti-rossii
Кондратьев: Крымский мост — символ мощи, единства и неделимости России
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Крымский мост 15 мая отмечает свое 5-летие. Мост между Краснодарским краем и Крымом признан самым длинным в Европе. Его построили за 2,5 года с опережением сроков на 7 месяцев.

«Крымский мост надежно связал наш регион и всю Россию с полуостровом. Его появление качественно расширило возможности развития Крыма и Севастополя, дало новый импульс для регионального туризма», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что с появлением Крымского моста у туристов появилась возможность посетить сразу несколько курортов на Черноморском побережье.

Кондратьев подчеркнул, что Крымский мост для всех россиян — это символ мощи, единства и неделимости страны. За пять лет по нему проехали почти 24 млн автомобилей.

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