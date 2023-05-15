Кондратьев: Крымский мост — символ мощи, единства и неделимости России

Крымский мост 15 мая отмечает свое 5-летие. Мост между Краснодарским краем и Крымом признан самым длинным в Европе. Его построили за 2,5 года с опережением сроков на 7 месяцев.

«Крымский мост надежно связал наш регион и всю Россию с полуостровом. Его появление качественно расширило возможности развития Крыма и Севастополя, дало новый импульс для регионального туризма», — написал в Telegram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что с появлением Крымского моста у туристов появилась возможность посетить сразу несколько курортов на Черноморском побережье.

Кондратьев подчеркнул, что Крымский мост для всех россиян — это символ мощи, единства и неделимости страны. За пять лет по нему проехали почти 24 млн автомобилей.

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