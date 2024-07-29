Кондратьев: краснодарский ожоговый центр ежегодно принимает более 1 тыс. человек

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о работе профильного отделения краевой клинической больницы.

Глава региона отметил, что это единственный ожоговый центр на Кубани и лучший в Южном федеральном округе.

«В регионе создана система раннего хирургического лечения ожоговых больных. Профильное отделение краевой клинической больницы — единственное в регионе и лучшее в ЮФО. Там помогают как взрослым, так и детям. Тяжелых больных сразу доставляют в краевую больницу, для этого используют санавиацию. В крае создана научная школа по лечению пострадавших с травмами кожи. Наши медики разрабатывают новые и совершенствуют существующие методы лечения. Используют хирургические способы в комплексе с регенеративной медициной. Главный результат этой работы — жизнь и здоровье пострадавших, в том числе детей», — сказал Кондратьев.

Он также сообщил, что в год ожоговое отделение принимает свыше 1 тыс. пациентов. В основном, это жители Краснодарского края. Половина пациентов — дети.

В краснодарский ожоговый центр доставляют тяжелых пациентов со всего края и из других регионов РФ. Так, в ожоговом центре вылечили детей, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Гудермесе в ноябре 2021 года. Четверых пациентов в возрасте от трех до 12 лет из Чечни доставили вертолетом. Дети находились в тяжелом состоянии, площадь ожогов составляла от 15% до 55%. Незадолго до этого в ожоговом центре вылечили 10-летнюю девочку из Севастополя. Во время пожара она получила ожоги 85% поверхности тела.

Специалисты ожогового центра также выезжают на помощь в случаях ЧС. Так в октябре 2018 года, когда произошел взрыв в колледже Керчи, из Краснодара на двух вертолетах вылетели бригады медиков, в составе которых были врачи ожогового центра. В течение часа пострадавшим оказали помощь, в том числе высокотехнологичную.

История ожогового центра началась 1 июня 1973 года. Тогда на базе хирургического отделения ККБ № 1 выделили 30 коек для пациентов, пострадавших от огня. Позже сформировали самостоятельное подразделение клиники. За полвека там спасли десятки тысяч жизней, открыли новые методы лечения и пересадки кожи. Сегодня в ожоговом центре 45 коек, из них 25 детские, а также реанимация на 15 мест.

В центре работают 25 врачей, среди которых комбустиологи, анестезиологи, терапевты, педиатры, а также 70 медсестер и 40 санитарок. В прошлом году ожоговый центр переехал в новый корпус. На трех этажах нового корпуса создали комфортные условия для пациентов, кабинеты оснастили современным оборудованием.

Возглавляет ожоговый центр главный специалист-комбустиолог краевого минздрава, доктор медицинских наук Сергей Богданов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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