Кондратьев: Краснодарский край значительно нарастил индустриальные мощности

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, чего регион достиг в промышленном производстве за 2023 год.

По словам главы Кубани, за прошлый год обрабатывающие предприятия региона отгрузили продукции более чем на 534 млрд рублей, что на 15% превысило результат 2022 года.

«Если оглянуться на восемь лет назад, когда мы впервые приняли краевой закон о развитии промышленности, это двукратный рост. Регион значительно нарастил индустриальные мощности. За последний год более чем вдвое выросло производство электронных и оптических изделий, почти в два раза — прицепов и полуприцепов. В полтора раза увеличился объем отгрузки готовых металлических изделий, электрооборудования, одежды и текстиля», — сообщил губернатор.

Также глава края отметил, что промпредприятия Абинского района, Краснодара и Новороссийска показали наибольший объем в отгрузке продукции собственного производства. Действующая система преференций позволила получить такой заметный рост показателей в этой ключевой отрасли экономики, подчеркнул Кондратьев.

«За последние 3 года мы значительно расширили комплекс мер поддержки промпредприятий, запустили специальные инструменты развития импортозамещающих производств, докапитализировали Фонд развития промышленности до более 6 млрд рублей», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что индекс промпроизводства по краю достиг 104,3%, а налоговые поступления от промпредприятий превысили 23 млрд рублей.

Также в этом году в планах увеличить финансирование отрасли и ввести новые меры поддержки, например, создать индустриально-промышленные площадки на базе кубанских профильных техникумов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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