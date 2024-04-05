Кондратьев: Краснодарский край восстанавливает 32 соцобъекта Херсонской области

В этом году из бюджета Кубани на восстановление социальной инфраструктуры Херсонской области выделили более 1 млрд рублей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о планах по восстановлению соцобъектов в новом регионе РФ.

«Мы продолжаем помогать Херсонской области восстанавливать социальную инфраструктуру — регион должен скорее вернуться к привычной жизни. Всего же до 2028 года реализуем 32 соцобъекта — школы, больницы, объекты спорта и инженерной инфраструктуры», — сообщил глава Кубани.

Он добавил, что, помимо восстановительных работ, в этом году построят пять многофункциональных спортплощадок, где предусмотрят зоны для воркаута.

Так, в Геническе ремонт школ № 3 и 4 уже завершили на 90%. Кроме того, здесь в течение двух лет планируют построить Центр единоборств.

В этом году начнется капремонт Генической ЦРБ, а также восстановление Константиновской школы Горностаевского муниципального округа.

Помимо восстановления соцобъектов, в Херсонскую область поставляли медоборудование, спортивный и школьный инвентарь. Также для местных жителей закупали товары первой необходимости, в том числе школьные принадлежности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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