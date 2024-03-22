Кондратьев: Краснодарский край среди лидеров России по вводу жилья

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин обсудили на совещании вопросы развития жилищного строительства, в том числе реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда».

Глава Кубани отметил, что сейчас регион достиг рекордных объемов строительства — возводят одновременно более 120 соцобъектов. По вводу жилья Краснодарский край входит в число лидеров среди субъектов России: за 2023 год ввели в эксплуатацию 7,6 млн кв. м.

«Но нам важно, чтобы количество трансформировалось в качество. Для этого изменили подходы к генпланам: ограничили плотность застройки, высоту и этажность. В курортных городах 500-метровую береговую зону отдали только под возведение отелей. С учетом градостроительных правил и норм мы приступили к планированию новой части Краснодара на площади 1,5 тыс. га», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что власти предусмотрели строительство почти 5 млн кв. м жилья, 22 школ и 36 детсадов. Возведение жилых домов идет в соответствии с комплексным подходом: параллельно строят соцобъекты, учитывают озеленение и благоустройство прилегающих территорий.

По словам замглавы Минстроя РФ, Краснодарский край демонстрирует одну из самых высоких динамик ввода многоквартирного и индивидуального жилья в стране. При этом дома строятся качественные и благоустроенные.

«Последние два года регион успешно участвует в программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», которую мы вместе реализуем по поручению президента. По ней регионы получают средства на возведение жилья, обеспеченное необходимой инфраструктурой. Краю выделили 3,9 млрд рублей. Все обязательства по срокам ввода жилья, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры — все выполняется», — отметил Никита Стасишин.

Он добавил, что Краснодарский край может рассчитывать на поддержку федерального ведомства, поскольку вносит «неоценимый вклад в развитие жилищного строительства».

В завершении совещания прошла церемония награждения лучших представителей отрасли знаками «Почетный строитель России» и благодарностью от Минстроя РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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