Кондратьев: Краснодарский край — регион, в котором хотят жить и растить детей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время международной выставки в Москве на ВДНХ дал интервью федеральным телеканалам «Россия 24» и «Россия 1», в котором рассказал о регионе и краевом стенде.

Глава региона отметил, что Краснодарский край не нуждается в представлении. На Кубани живут около 6 млн человек, регион активно развивается.

«Краснодарский край — регион, куда хотят возвращаться, оставаться жить, работать и растить детей. Наше Кубанское казачье войско — лучшее в стране», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что привлекательность края и его стремительное развитие ставят перед местными властями непростые задачи. Однако их удается решать при поддержке президента России Владимира Путина.

На выставке-форуме «Россия» 15 декабря проводят День Краснодарского края. Стенд региона расположен в зоне № 75 ВДНХ и рассказывает о достижениях Кубани в области сельского хозяйства, туризма, науки, спорта и культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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