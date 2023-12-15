Кондратьев открыл Дни Краснодарского края на форуме «Россия» в Москве

Губернатор Краснодарского края представил экономический и социальный потенциал, а также важнейшие достижения региона. В открытии вытсавки принял участие полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

– Наш динамично развивающийся регион имеет важное геостратегическое положение. Рост показывают все отрасли реального сектора экономики. В производстве внедряют научные достижения и передовые технологии. Заводы выпускают уникальную продукцию, активно развиваются города и станицы, социальная сфера, культура и спорт. Но главное богатство – это жители, которые горячо любят свою родину, делают ее лучше и краше. Выставка дает возможность познакомиться с этой уникальной территорией, – поделился впечатлениями Владимир Устинов.

Приветствуя посетителей кубанской экспозиции, глава Краснодарского края подчеркнул, что выставка «Россия» – это возможность поделиться достижениями, и в этом смысле шестимиллионной Кубани есть чем гордиться.

– Наш регион известен как главная житница и здравница страны. В этом году собрали впечатляющий урожай зерновых в 14,3 миллионов тонн и по-прежнему остаемся гарантом продовольственной безопасности страны. Примем 18 миллионов туристов – это исторический рекорд. Теперь Кубань по праву считается еще и кузницей Юга России. Работают шесть промпарков, региональный Фонд развития промышленности с объемом 6 миллиардов рублей. Это позволяет открывать современные производства, создавать рабочие места, – рассказал Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что благодаря вниманию руководства страны, в крае строят новые скоростные автомагистрали – Дальний Западный обход Краснодара, обход Анапы, часть трассы М-4 «Дон» в районе Геленджика. Сейчас идут работы на новой дороге, которая соединит столицу Кубани и Крымский мост. Будет профинансирована прокладка дороги, огибающей Адлер и развязка на автотрассе между Новороссийском и Анапой.

Вениамин Кондратьев отдельно отметил, что личная поддержка Владимира Путина позволила принять долгожданный закон о виноделии. Пить кубанские вина стало настоящим трендом.

За 6 лет доходы краевой казны выросли с 250 до 490 млрд рублей. Активная работа с нацпроектами позволила возвести 58 школ и 61 детский сад, 50 спортобъектов, реконструировать и построить заново 1 тыс. 300 парков и скверов.

Губернатор пригласил всех желающих внимательно познакомиться с достижениями Краснодарского края в павильоне №75 ВДНХ.