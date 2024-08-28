Кондратьев: Краснодарский край продолжает помогать Херсонской области

Краснодарский край помогает восстанавливать социальную инфраструктуру Херсонской области. Например, в этом году там завершили капитальный ремонт трех школ: № 1 в поселке Новотроицкое, № 3 и № 4 — в городе Геническе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Помимо обновления самих зданий и инженерных сетей, учреждения оснастили современным учебным оборудованием и спортинвентарем, отремонтировали пищеблоки. Благоустроили и школьные территории, установили на них многофункциональные спортплощадки с зонами для игровых видов спорта и воркаута», — написал губернатор.

Кондратьев отметил, что в Херсонской области — подшефном регионе Кубани — живут такие же дети, как и на Кубани. И главное сейчас — восстановить там мирную жизнь и создать комфортные условия в учебных заведениях для школьников.

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