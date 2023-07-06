Кондратьев: Краснодарский край представит инновации на выставке «Россия»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об участии региона в престижном международном форуме.

По его словам, в федеральном проекте примут участие все субъекты России.

«Наш край — один из лидеров социально-экономического развития. Нам есть, что показать и чем гордиться. На выставке «Россия» мы представим инновации и достижения в промышленности, сельском хозяйстве, санаторно-курортной отрасли, образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Расскажем о достопримечательностях. Для посетителей это уникальная возможность «побывать» в различных уголках края, оценить потенциал и достижения региона», — сказал Кондратьев.

Площадь стенда Кубани — 100 кв. м. Там будут работать фотозоны, инсталляции, мультимедийный экран и информационные стенды.

«Делегация края обязательно примет активное участие в деловой и культурной программе крупнейшей многоотраслевой выставки страны», — добавил губернатор.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Посвятят выставку достижениям регионов России в промышленности и агропромышленном комплексе, в транспорте, строительстве, энергетике, науке и культуре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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