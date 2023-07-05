Кондратьев: Краснодарский край должен стать активным участником нацпроекта по развитию беспилотной авиации

Об этом глава Кубани сообщил на совещании по производству БПЛА в регионе.

«Мы неоднократно обсуждали тему беспилотников, встречались с их производителями. Участвовали в испытаниях моделей и убедились, что они отвечают всем требованиям для решения задач специальной военной операции. Сегодня завершающий этап, в ходе которого мы должны обозначить переход от сборки к производству электронных компонентов», — сказал губернатор.

Кондратьев отметил, что для этого необходима концепция создания научно-производственного центра беспилотных авиасистем.

«Задача номер один – помочь фронту. Вторая задача – формирование новой отрасли промышленности. Наш регион всегда был и остается аграрным, курортным, но сегодня есть все возможности стать промышленным регионом, с акцентом на радиоэлектронику. Кроме того, Правительство РФ готовит новый национальный проект по развитию беспилотной авиации. Краснодарский край может и должен стать его активным участником», – добавил он.

Вице-губернатор Александр Руппель доложил, что регион уже включился в работу. Уже к 1 сентября планируется разработать краевую программу создания научно-производственной площадки беспилотных авиасистем.

«Также есть договоренность с технологическим институтом о подключении к процессу представителей науки», – уточнил вице-губернатор.

По словам руководителя научно-производственного предприятия по выпуску БЛА Александра Фомина, серийное производство вышло на показатели 1 тыс. дронов в месяц. При необходимости предприятие готово обеспечить поставки в установленные сроки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.