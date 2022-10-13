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Кондратьев: Краснодарский край отправит необходимые вещи для мобилизованных

Политика
13.10.2022 14:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-krasnodarskij-kraj-otpravit-neobhodimye-veshhi-dlya-mobilizovannyh
Кондратьев: Краснодарский край отправит необходимые вещи для мобилизованных
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарский край направил мобилизованным свыше 7 тыс. пар утепленных сапог и специальных ковриков, а также 7 тыс. спальных мешков. Об этом 13 октября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что регион продолжит помогать мобилизованным.

«Совместно с военкоматами мы определили перечень необходимых вещей для мобилизованных жителей Кубани. Обязательно поможем нашим землякам. Бойцы получат экипировку для комфортной службы и успешного выполнения задач. Часть из вещей уже поставили в военные части», — сказал Кондратьев.

Обеспечивать военных необходимыми вещами в том числе позволяет увеличение производства на Кубани.

Кроме того, мобилизованные жители Кубани получают единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Материальную помощь предоставляют управления соцзащиты в беззаявительном порядке на основании списков из военных комиссариатов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае уже свыше 20 заводов и фабрик наращивают объемы и осваивают производство товаров для нужд специальной военной операции.

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