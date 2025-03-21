Кондратьев: Краснодарский край — колыбель нефтяной промышленности России

Установку стабилизации бензина нового комплекса гидрокрекинга нефтепродуктов запустили 21 марта на Афипском НПЗ. В торжественной церемонии приняли участие зампред Правительства Александр Новак, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф.

Современная установка стабилизации бензина входит в новый комплекс гидрокрекинга нефтепродуктов. Для сотрудников Афипского НПЗ это долгожданное событие. Совсем скоро здесь начнут производить топливо пятого экологического класса.

«Эта установка является первой в технологической цепочке комплекса гидрокрекинга. Сюда поступает бензин, который проходит стадии стабилизации и очистки», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Анастасия Глазкова.

«Данная установка стабилизирует бензин, то есть удаляет легкие углеводороды из широкой бензиновой фракции — для обеспечения его стабильности, плюс обеспечивает сырьем установку производства водорода, которая находится в следующей технологической цепочке», — объяснил заместитель начальника производства Сергей Мамин..

На пункте управления установкой стабилизации бензина операторы в режиме реального времени контролируют технологический процесс. Работа максимально автоматизирована. Афипский нефтеперерабатывающий завод, история которого насчитывает больше 60 лет, прошел долгий путь развития. Начиналось все с производства бензина А-66, а теперь предприятие станет первым на юге России, освоившим выпуск бензина стандарта Евро-5.

«Такое высокотехнологичное нефтеперерабатывающее предприятие единственное не только в Краснодарском крае, но и на юге России сегодня. Это предмет гордости», — сказал Кондратьев.

Строили комплекс около пяти лет, в него вложили больше 200 млрд рублей инвестиций. Все это результат модернизации НПЗ, которую начали в 2019 году при поддержке правительства России. Комплекс сможет перерабатывать до 3 млн т топлива в год. Несмотря на давление санкций и вызовы времени — объект ввели в эксплуатацию. Александр Новак и Вениамин Кондратьев поблагодарили всех за работу и открытие такого важного объекта для энергетического комплекса не только Краснодарского края, но и всей страны.

«Сегодняшний ввод в эксплуатацию высокотехнологичного комплекса вторичной переработки нефтяного сырья — это реализация стратегии развития нашей энергетики. Это реализация стратегической масштабной задачи, которую поставил президент России, по модернизации нашей нефтеперерабатывающей отрасли, по строительству новых объектов, мощностей, которые позволят выпускать самое высокоэкологичное дизельное топливо, автомобильный бензин. Это масштабная работа для нашей энергетики и всей страны, нацеленная на обеспечение внутренних потребностей России и экспорта», — подчеркнул Александр Новак.

«Это очень важное событие для развития нефтеперерабатывающей отрасли нашего края, для экономики региона. На этой установке будет производиться топливо высочайшего класса, которое очень востребовано и в крае, и в стране, и за рубежом. Другого высокотехнологичного комплекса нет на юге России. Я хотел бы поблагодарить вас, коллеги, потому что это серьезная поддержка», — отметил Кондратьев.

«Это могли сделать только люди высочайшего уровня профессионализма и патриотизма. Так, 80% всего оборудования здесь — российского производства. Это и экономический рост, и рабочие места в огромном количестве», — рассказал Герман Греф.

Впереди у предприятия грандиозные планы.

Вениамин Кондратьев отметил, что этот комплекс внесет весомый вклад в социально-экономическую стабильность региона. Модернизация увеличит налоговые отчисления всех уровней и создаст около 700 рабочих мест. Также это укрепит позицию региона в числе лидеров нефтеперерабатывающей индустрии страны.

«Кубань — житница страны, гарант продовольственной безопасности. Однако мало кто знает, что регион еще и колыбель нефтяной промышленности России. Так, 161 год назад именно на Кубани была построена первая буровая вышка в стране. Именно здесь началась нефтепереработка нашей большой страны», — подчеркнул губернатор.

Сейчас мощность НПЗ составляет более 9 млн т топлива в год. Пуск новых объектов позволит предприятию обеспечить рост всех операционных и экономических показателей. Таким образом, завод укрепит свои лидирующие позиции в отрасли на юге страны.

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