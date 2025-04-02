Кондратьев: Краснодарский край дорожит партнерскими отношениями с Абхазией

Бадра Гунба 2 апреля вступил в должность президента Абхазии и принес присягу на верность своему государству. В церемонии инаугурации приняла участие делегация из России: первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, а также главы регионов, среди которых и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Взаимодействие между Краснодарским краем и Абхазией налажено в разных сферах, в том числе и курортной. Поэтому регион готов поддержать соседа в преображении знаковых мест.

«Сегодня туристов точно хватит и на побережье Краснодарского края, и Крыма, и Абхазии. Мы должны сохранить свой уровень развития, продолжать улучшать услуги и сервис для отдыха. Уверен, что Абхазия будет делать то же самое. В совокупности мы обеспечим для отдыхающих современное Черноморское побережье. Все будет на мировом уровне. Это очень важно для жителей нашей страны», — сказал Кондратьев.

«То есть мы не конкуренты, а партнеры?» — спросил у главы региона директор медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко.

«Мы однозначно партнеры, мы должны оценивать и рассматривать друг друга именно в рамках партнерских отношений. Если мы добьемся того, что туристы будут путешествовать из Абхазии в Крым через Краснодарский край и обратно из Крыма в Абхазию, то это уже другой уровень отдыха в целом на Черноморском побережье», — отметил губернатор Кубани.

Добрососедство — это не просто слова, а реальность — общие культурные ценности, исторические связи, личные контакты.

— Краснодарский край нам помогал очень сильно. Я работник культуры. Очень много раз ездил с концертами туда. Город прекрасный. Нас встречали и встречают всегда доброжелательно.

— Мы сюда ездим восемь лет. У нас здесь родственники живут. Здесь моя сестра, она замужем за абхазом. Я в этом году здесь уже четыре раза был.

— Шикарное взаимодействие. Там половина наших родственников живет. Мы ездим туда.

«Инаугурация президента Республики проходила в здании кабинетов министров. Сюда съезжаются почетные гости, политики, журналисты, в том числе и делегация из Краснодарского края», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Анастасия Глазкова.

Во время церемонии Бадра Гунба подчеркнул важность сотрудничества с Россией, насколько необходимо его развивать.

«Россия, признав независимость Абхазии в 2008 году, взяла на себя фундаментальные обязательства о поддержке суверенитета нашей страны. Военное, экономическое, политическое и гуманитарное сотрудничество с Российской Федерацией обеспечивает безопасность Абхазии, создает условия для развития человеческого капитала, роста благосостояния и уровня образования», — подчеркнул президент Республики Абхазия Бадра Гунба.

Президента Абхазии со вступлением в должность поздравил и Владимир Путин. Обращение президента РФ зачитал Сергей Кириенко.

«Уважаемый Бадра Зурабович, примите сердечные поздравления по случаю вашего вступления в должность президента Республики Абхазия. Отношения между нашими странами развиваются в духе дружбы и сотрудничества, рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать их упрочнению», — сказал Сергей Кириенко.

После церемонии новый президент Абхазии собрал всех глав регионов России на встрече, чтобы обсудить развитие сотрудничества.

«Всегда с нами были наши братья из республик Северного Кавказа, наши соседи, Краснодарский край, наши друзья из регионов Российской Федерации. Мы умеем дружить, выстраивать отношения. Я уверен, что нам много еще предстоит совместно сделать», — подчеркнул Бадра Гунба.

В этом году соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве между Краснодарским краем и Абхазией исполнится 16 лет. Вениамин Кондратьев выразил надежду, что взаимоотношения между субъектами будут только укрепляться — тем более задел для этого уже создан.

«Позвольте мне на правах соседа поблагодарить вас за приглашение на церемонию вступления в должность президента Абхазии. Вы можете быть уверены в надежном соседе. Мы дорожим партнерскими отношениями. Уже 16 лет в этом году будет нашему соглашению торгово-экономического сотрудничества, гуманитарного, культурного. Оно не только на бумаге, но и на деле. За последние пять лет торговый оборот увеличился в два раза, это тоже не предел. Уверен, что исходя из задач, которые стоят и перед Абхазией, и перед Краснодарским краем как курортом России, у нас очень много совместных планов, в том числе — по развитию побережья», — сказал губернатор Кубани.

Краснодарский край и Абхазия, основываясь на многолетней дружбе и партнерстве, намерены и впредь укреплять, расширять взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах. Главная цель такой работы — благополучие жителей Кубани и Абхазии.

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