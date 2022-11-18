Кондратьев: Краснодарский край должен стать лидером в развитии газомоторного топлива

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Реализацию программы газоснабжения и газификации Кубани на 2021-2025 годы обсудили глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. Совещание прошло 18 ноября в Сочи.

Также в нем приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, мэр Сочи Алексей Копайгородский, сенатор Совета Федерации РФ от Краснодарского края Александр Трембицкий, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, и. о. гендиректора ООО «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко.

Зубков отметил, что перевод транспорта на метан станет инвестицией в будущее РФ.

«Запасы газа в России позволяют на долгосрочную перспективу обеспечить экономичным и экологичным топливом общественный транспорт, такси, специальную и коммунальную технику в субъектах Российской Федерации. Краснодарский край занимает четвертое место в России по уровню развития рынка газомоторного топлива. Дальнейшие перспективы особенно актуальны для Сочи, Анапы, Геленджика», — отметил Зубков.

Кондратьев подчеркнул, что использовать экологически чистое топливо и сокращать вредные выбросы важно на территории всей Кубани. В особенности — на Азово-Черноморском побережье.

«Краснодарский край — главный курортный регион страны, который должен стать лидером в развитии газомоторного топлива. Мы разработаем дорожную карту, заложим совместный алгоритм, который позволит перевести общественный и специальный транспорт на метан. Дешевое и экологичное топливо — большое преимущество для всех, особенно сельскохозяйственных предприятий. Уверен, совместными усилиями мы создадим комфортные для этого условия», — сказал Кондратьев.

В Сочи действуют два газозаправочных объекта «Газпрома». Это автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) в поселке Лазаревское и передвижной автогазозаправщик в центре курорта.

«Развитие газовой инфраструктуры на курорте по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева ведем в стратегическом партнерстве с единым оператором по развитию рынка газомоторного топлива. До конца 2023 года в Сочи будет построено три газовые заправки. Переход на брутто-контракты позволит пассажирским автопредприятиям курорта в ближайшие годы приобрести 500 автобусов на метане. В наших планах к 2030 году полностью заменить подвижной состав на автобусы на газомоторном топливе», — цитирует Копайгородского пресс-служба администрации Краснодарского края.

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