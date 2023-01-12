Кондратьев: Краснодар перенаселен, мы должны развивать городскую агломерацию

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время «Прямой линии» отметил, что сейчас требуется развивать микрорайоны вокруг города и создавать там качественную жизнь, чтобы разгрузить историческую часть Краснодара.

Глава региона напомнил, что строить в центре Краснодара, особенно высотки, невозможно.

«Почему запрещена стройка в исторической части города, почему в целом мы ушли от точечной застройки — куда еще строить в центральной части? Уже даже новые поликлиники, детские сады и школы в большом центре Краснодара мы нигде не построим. Давайте развивать новые микрорайоны, которые строятся вокруг Краснодара, но строить их качественно. Чтобы там были скверы, парки, социальные объекты, досуг, чтобы не было необходимости ехать в центр.

Именно такой подход содержит сегодня генеральный план Краснодара, именно такие правила землепользования застройки. Потому что по-другому сегодня никак. К сожалению, Краснодар, с точки зрения большого центра, себя исчерпал», — сказал Вениамин Кондратьев.

Задать вопрос губернатору Кубани на «Прямой линии» можно следующими способами:

по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44 ;

; с помощью чат-бота «Вопрос Кондратьеву» в Telegram (@direct_line_23_bot);

на портале «Госуслуги» по ссылке.

Трансляция «Прямой линии» проходит на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте», на сайте «Кубань 24», в Youtube.

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