Кондратьев: конкурс «ИМЯ» дает возможность заявить о себе на весь край

Завершающий этап конкурса прошел в прямом эфире телеканала «Кубань 24». Из более чем 400 человек, подавших заявки, до финишной прямой дошли 15 конкурсантов. В этом году призовой фонд составил 5 млн рублей.

Обладателем Гран-при конкурса «ИМЯ» стала Мирослава Мачуга. Она спела песню собственного сочинения «Бушует» под аккомпанемент целого оркестра перед всей Кубанью и завоевала сердца слушателей.

«Это моя авторская песня, я написала ее в самый сложный период жизни. Благодарна режиссеру, что именно с ней я вышла в финал», — делится Мирослава Мачуга.

Природный дар девочки обнаружили еще в детском саду, тогда же она начала осваивать вокальные азы и музыкальные инструменты — фортепиано и баян. Теперь она лучшая среди 15 финалистов.

С участниками конкурса встретился губернатор Вениамин Кондратьев. Они поделились своими впечатлениями от конкурса и планами на будущее. До финала дошли 15 исполнителей, из более чем 400 заявок выбрали лучших из лучших. Им было сложнее, чем участникам самого первого конкурса. Если в первом сезоне было подано порядка 240 заявок, то в этом уже 429.

«Для каждого человека важно реализоваться в жизни, быть успешным и востребованным. Благодаря конкурсу «ИМЯ» вы уже смогли заявить о себе на весь край. Сделали первый и серьезный шаг к всеобщему признанию своего таланта, получили возможность поработать с профессиональными наставниками и творческими коллективами. Если в первом сезоне было подано порядка 240 заявок, то в этом 429. Конкуренция растет, но каждый из вас — уже победитель. Помните, что ваши таланты безграничны. И чтобы продолжать путь на музыкальный олимп, да и в принципе в любой сфере жизни, никогда нельзя останавливаться на достигнутом и отказываться от своей мечты», — подчеркивает губернатор.

Основная цель конкурса — помочь талантливой молодежи проявиться и реализовать свой творческий потенциал. Краевые власти всегда поддерживают такие проекты.

«Это действительно классная и добрая история. Нам сегодня не хватает добрых историй. Здорово, когда в такое непростое время руководителю региона, местной региональной власти удается поддерживать хорошие культурные проекты, вдохновлять людей словом, песней, дарить им надежду и веру. Я поздравляю вас всех с тем, что вы в этот проект попали», — говорит заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руденко.

Партнером конкурса выступил медиахолдинг «Кубань 24». В прямом эфире кубанцы могли насладиться вокальными мелизмами, твангом, бэлтингом финалистов. Видеовизитки перед выступлениями также подготовила команда телеканала.

«Конкурс стал народным. Впервые абсолютное большинство заявок было не из Краснодара, а из отдаленных населенных пунктов. Поскольку все финалисты были у нас в эфире, мы знаем судьбу каждого — это тоже уникальный случай. Мы обо всех рассказывали, они показали высочайший класс», — отмечает генеральный директор медиахолдинга «Кубань 24» Анна Минькова.

Зеновая Сверчкова из Тбилисского района взяла золото конкурса. Она поинтересовалась, каким губернатор видит культурный код Кубани.

«Культурный код — это наша идентичность, традиции, которые уходят в глубину веков. Мы единый, многоконфессиональный, многонациональный народ, молодежь должна сохранять культурный код. Молодые должны быть носителями этих ценностей и защищать их», — отвечает Кондратьев.

Финалист конкурса Евдоким Куценко спросил, возможно ли создать музыкальный спектакль финалистам в тандеме с именитыми виртуозами края.

«Я думаю, реализация этой идеи вполне возможна. Я не сомневаюсь в вашем таланте. В рамках этой идеи можно дать такую эмоцию зрителю, которую при классическом подходе к спектаклю получить сложно. Давайте посмотрим, как он пройдет, тогда поймем, что получилось. Возможность мы должны им дать», — говорит глава региона.

Сегодня исполнители лишь на заре своей карьеры, но они уже сделали большой шаг к успешному будущему. Губернатор пожелал финалистам всеобщего признания и профессиональных высот.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за Гран-при конкурса в сложной борьбе состязались 15 лучших претендентов. Каждый номер был уникален и поражал своей задумкой. На сцене даже оказался кабриолет, еще артисты катались на роликах и поражали своими вокальными данными.

