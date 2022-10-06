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Кондратьев: корпус начальной школы в Крыловском районе готов на 18%

Общество
06.10.2022 17:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-korpus-nachalnoj-shkoly-v-krylovskom-rajone-gotov-na-18
Кондратьев: корпус начальной школы в Крыловском районе готов на 18%
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своих соцсетях сообщил о ходе строительства новой школы на 200 мест в станице Крыловской.

По словам губернатора, сейчас школа готова на 18%. На объекте устраивают монолитные конструкции и стены.

«В школе появятся просторные кабинеты для занятий, актовый зал, столовая и современный библиотечно-информационный центр. На территории будет несколько зон для отдыха, футбольное поле и площадки для настольного тенниса. Своих первых учеников новая школа примет уже в следующем учебном году», — сказал Вениамин Кондратьев.

Объект строят по госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

На Кубани с 2015 года каждый год строят школы и детские сады. Уже построили и реконструировали 66 школ на 43 тыс. мест. В сентябре открыли 9 школ, еще 8 введут в эксплуатацию до конца года. В 2024 году завершат 29 учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на востоке Краснодара в 2023 году появится почти 3 тыс. новых мест в школах.

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