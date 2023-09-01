Кондратьев: комплекс «Стань Чемпионом» станет центром притяжения спортивной жизни Краснодара и края

Первый в стране центр раннего физического развития детей открыли в Краснодаре 1 сентября.

Строить комплекс «Стань чемпионом» начали летом 2020 года, в пик пандемии, а завершили в непростых экономических условиях, заявил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Стараемся делать все, чтобы сохранять лидирующие позиции среди самых спортивных регионов страны. Для этого возводим центры единоборств, бассейны, площадки и легкоатлетические манежи. В школах внедряем уроки самбо. В целом в крае строим 170 объектов и четвертая часть — это спортивные. Новый многофункциональный комплекс станет не просто центром развития детей, а еще одним центром притяжения спортивной жизни города и края», — сказал губернатор.

Площадь центра — 16,4 тыс. кв. м. В нем оборудовали два бассейна на 50 и 25 м, 8 залов, спортивно-концертный и конференц-залы, а также кабинеты для тестирования — в них определят предрасположенность детей к различным видам спорта.

«Символично, что в День знаний открываем центр «Стань чемпионом». Сегодня большой проект стал реальностью. Уверен, именно здесь будут созданы условия не только для выявления спортивных талантов, что безусловно важно, но самое главное — обеспечены научно обоснованные подходы к гармоничному развитию личности. Желаю успеха и процветания, пусть этот центр наполняется доброй энергетикой детей и взрослых», — сказал министр спорта России Олег Матыцин.

На базе комплекса также реализуют программу раннего физического развития детей — подготовили проекты по борьбе, самбо, тхэквондо, художественной гимнастике, танцевальному спорту и шахматам. Заниматься в центре смогут около 10 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин назвал центр «Стань чемпионом» в Краснодаре уникальной площадкой.