Кондратьев: ключевая задача для нас — социальная газификация

Губернатор Краснодарского края поручил главам муниципалитетов активнее вовлекать кубанцев в программу социальной газификации.

Глава региона отметил, что каждый гражданин может бесплатно провести до границы своего участка голубое топливо, если живет в газифицированном поселении.

«Нужно просто подать заявление через портал Госуслуг или сайты газораспределительных организаций. Главам нужно более активно информировать население городов и сел о такой уникальной возможности», — отметил Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что все работы по газификации внутри участка можно устроить в удобное время, а у жильцов при этом не возникнет никаких обязательств. Он добавил, что стоимость участка вырастет, если бесплатно провести газовую трубу, помимо этого, последующее подключение уменьшит расходы на отопление или приготовление пищи.

«К тому же для установки оборудования у нас продолжают действовать меры поддержки. Сегодня мы возмещаем до 100 тыс. рублей многодетным, малоимущим, пенсионерам, ветеранам и инвалидам, в том числе боевых действий и другим льготным категориям», — пояснил губернатор.

Министерство ТЭК и ЖКХ создали и направили методические рекомендации, чтобы поспособствовать работе муниципалитетов с заявками, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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