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Кондратьев: Каждый седьмой кубанец получает работу через центры занятости

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-kazhdyj-sedmoj-kubanets-poluchaet-rabotu-cherez-tsentry-zanyatosti
Кондратьев: Каждый седьмой кубанец получает работу через центры занятости
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О текущей ситуации на региональном рынке занятости Губернатор Краснодарского края рассказал журналистам. Он назвал ее стабильной и прогнозируемой.

— Большую роль в развитии экономики края играют центры занятости населения. Там специалистам помогают с трудоустройством и переобучением, дают возможность начать собственный бизнес. Именно там ежегодно каждый седьмой житель Кубани из десяти обратившихся находит работу. В прошлом году трудоустроили 78,5 тыс. человек. В текущем — зафиксировали минимальный за последние 7 лет уровень безработицы — 2,2% от численности работающих, – отметил глава региона.

В 2022 году центрами занятости кубанцам было оказано более 330 тыс. различных услуг и консультаций. Службы помогли переобучить около 6 тыс. человек. Работу во время каникул получили и 29 тыс. подростков.

Вениамин Кондратьев напомнил, что в регионе действует государственная программа «Содействие занятости населения», финансирование которой за год увеличилось в 1,7 раза и достигло  2,4 млрд руб. Эта госпрограмма помогает не только получить работу, но и получить консультации по профориентации, пройти курсы переподготовки специалистов, а также найти временную работу. Инструменты национального проекта «Демография» за последние четыре года подарили новую профессию более чем 25 тыс. человек.

В Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Кропоткине прошли модернизацию семь кадровых агентств, а к концу 2023 года к этому списку добавятся еще пять центров — в Армавире, Ленинградском, Выселковском, Приморско-Ахтарском и Успенском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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