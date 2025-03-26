Кондратьев: каждый рубль льготных займов ФРП уже вернулся почти вдвойне

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме, в ходе которого он представил ежегодный отчет о работе правительства.

Михаил Мишустин отметил, что для устойчивой экономики и социальной сферы нужно обладать сильной и самодостаточной промышленностью, опираясь на отечественные разработки. В качестве положительного примера председатель привел работу Фонда развития промышленности.

«Целевые займы по низким ставкам позволили, например, открыть в Краснодаре долгожданный выпуск пятиосевых обрабатывающих центров, которые не имели аналогов в нашей стране все эти годы», — отметил он.

Обрабатывающие центры выпускает Южный завод тяжелого станкостроения. В рамках госпрограмм и льготных займов ЮЗТС предоставили свыше 3,1 млрд рублей, из них 590 млн рублей направил Фонд развития промышленности края, а 900 млн рублей — федеральный ФРП.

Губернатор подчеркнул, что краевой ФРП стал эффективным инструментом поддержки кубанских промпредприятий. Так, Фонд дает льготные займы под минимальный процент, которые можно направить на модернизацию и расширение производств, в том числе импортозамещающей продукции.

«За семилетний период работы Фонда заемщики вложили в развитие производств более 5,7 млрд рублей и перечислили 11,6 млрд рублей налогов в краевой бюджет. Таким образом, каждый рубль льготных займов уже вернулся почти двукратным вложением в социально-экономическое развитие Краснодарского края», — подчеркнул глава Кубани.

Региональный ФРП создали в начале марта 2018 года по инициативе губернатора и при поддержке президента Владимира Путина. Объем средств Фонда тогда составлял 500 млн рублей, а сегодня его докапитализировали до 10 млрд рублей.

Благодаря широкой линейке региональных мер поддержки в крае восстановили станкостроение и вагоностроение, укрепили машиностроение, развиваются такие направления, как радиоэлектроника, фармацевтическая и медицинская промышленность, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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