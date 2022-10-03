Кондратьев: каждое обращение от мобилизованных и их семей прошу воспринимать как мое поручение

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором обсуждали вопросы частичной мобилизации в регионе.

Вениамин Кондратьев напомнил, что мобилизации подлежат граждане, которые находятся в запасе, проходили службу в Вооруженных силах и имеют востребованные военно-учетные специальности.

«Благодарен военкому региона за серьезный и взвешенный подход к этому вопросу. Совместно с военкоматом необходимо и дальше оперативно отрабатывать жалобы в случае ошибочной мобилизации, часть таких жителей уже вернулись домой», — сказал губернатор.

Военный комиссар края Александр Кузнецов сообщил о том, что призыв обеспечен в количестве и сроки, определенные Минобороны. При этом в комиссии включили сотрудников прокуратуры, чтобы права призывников были соблюдены.

«За 11 дней возвращено порядка 50 человек, многие получили право на отсрочку. В крае создан оперативный штаб по частичной мобилизации. Его заседания проводим ежедневно, поступающие вопросы решаем незамедлительно», — сказал Александр Кузнецов.

Глава региона сказал, что мобилизованным выплатят по 100 тыс. рублей. Он поручил первому вице-губернатору Игорю Галасю совместно с краевым военкоматом выработать простой механизм выплат, деньги должны поступить в течение недели. Вениамин Кондратьев отметил, что на прошлой неделе встретился с мобилизованными на Кубани.

«Мужья и отцы отправились на защиту Родины, и хотят быть уверенными, что их родные не останутся один на один с бытовыми проблемами. Необходимо отправить списки всех мобилизованных главам муниципалитетов, чтобы они, в свою очередь, могли взаимодействовать с семьями. Узнать, какие есть проблемы и чем им можно помочь. Каждое обращение от них прошу воспринимать как мое поручение», — подчеркнул глава региона.

Вице-губернатор Александр Власов сообщил о том, что проблемные вопросы от мобилизованных кубанцев специалисты собирали в «ручном режиме». Часть вопросов передали в муниципалитеты, например, главам Анапы и Гулькевичского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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