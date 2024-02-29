Кондратьев: кадровая программа «Время героев» укрепит институт наставничества

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе послания Федеральному Собранию объявил о запуске спецпроекта, который станет кадровым лифтом для ветеранов спецоперации.

«Настоящая элита — это все, кто служат России. Труженики и воины, надежные, проверенные делом, доказавшие свою преданность достойные люди. С 1 марта 2024 года ветераны СВО и ее действующие участники смогут подать заявки на участие в кадровой программе «Время героев». Ими смогут стать военнослужащие с высшим образованием и управленческим опытом, вне зависимости от звания. Наставниками станут руководители правительства, регионов. В дальнейшем расширим эту программу. Ветераны СВО смогут получить приоритетное право на получение образования в наших лучших вузах. Те, кто намерен продолжать военную карьеру, будут получать приоритетное право продвижения при поступлении на офицерские курсы», — сказал Путин.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о действующей на Кубани системы поддержки и интеграции защитников с линией президента. Он подчеркнул, что регион оказывает всестороннюю помощь военнослужащим, которые исполняют долг по защите Родины, а также помогает им интегрироваться в жизнь края.

«Бесконечная любовь и преданность Отчизне — общая черта всех поколений наших защитников. Подвиг, опыт, ценностные ориентиры участников специальной военной операции — то, на что мы сегодня опираемся. Ветераны и военнослужащие вовлечены во все общественные процессы края. Проводят военно-патриотическую работу, участвуют в социальных проектах, встречаются с молодежью. Совместно с ними разрабатываем краевую программу поддержки участников СВО. Уверен, что президентская программа «Время героев» укрепит институт наставничества и государственные ценности. А мы продолжим вместе работать на общую победу», — сказал глава региона.

Сейчас на Кубани действует система финансовой, социальной, медицинской и правовой поддержки бойцов спецоперации и их семей — всего более 30 мер. Среди них — приоритетное поступление в средние и высшие учебные заведения региона, а также помощь в получении бесплатного дополнительного образования и профобучении.

На единовременные выплаты и закупку техники из бюджета края выделили более 7 млрд рублей. Систему мер поддержки военнослужащих и их семей продолжат совершенствовать. По поручению главы региона до 500 тыс. рублей увеличили единовременную выплату участникам СВО. Теперь вместе с выплатой от Минобороны РФ они смогут получить единовременно почти 700 тыс. рублей.

Кроме того, компенсируют расходы на содержание и ремонт жилья, газификацию и санаторно-курортное лечение. Дети могут бесплатно питаться в школах, получать подарки к Новому году и оздоравливаться. Герои спецоперации бесплатно получат земли для строительства или ведения личного хозяйства. За каждой семьей участника СВО в муниципалитетах закреплены сотрудники местной администрации для решения вопросов.

На постоянной основе помогают воинским частям — военно-техническое имущество закупают по согласованию со штабом ЮВО: квадрокоптеры, снаряжение, автомобили и камеры видеонаблюдения. Обмундирование и другое имущество приобретают в рамках краевой акции «Своих не бросаем». В зону спецоперации казаки и жители Кубани отправили в зону спецоперации более 3,7 т гуманитарных грузов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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