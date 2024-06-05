Кондратьев: к новому учебному году летом отремонтируем 121 кубанскую школу

Работы выполнят в 38 муниципалитетах, на это из бюджета края выделили 1,5 млрд рублей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об этом 5 июня.

По словам губернатора, лето ― традиционное время для ремонта школ в крае. Так, в этом году отремонтируют 121 школу в 38 городах и районах, на что направили 1,5 млрд рублей из регионального бюджета.

«Где-то работы уже выполнили, в других к ним пока приступают, заключают контракты с подрядчиками. В зданиях заменят кровли, обновят спортзалы и пищеблоки, приведут в порядок классы, благоустроят прилегающие территории», ― добавил глава Кубани.

В школе № 1 Новопокровского района ремонт уже закончили. Там обновили напольное покрытия на трех этажах. Всего в этомФо году на Кубани приведут в порядок спортзалы в 28 школах, пищеблоки ― в 31, кровли ― в 16, территории благоустроят в 24 образовательных организациях. Ремонт проводят по краевой госпрограмме «Развитие образования». В двух учебных заведениях в Ейском и Кореновском районах проводят капремонт в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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