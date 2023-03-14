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Кондратьев: к 2030 году Краснодарский край будет производить 2,1 млн тонн молока в год

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-k-2030-godu-krasnodarskij-kraj-budet-proizvodit-2-1-mln-tonn-moloka-v-god
Кондратьев: к 2030 году Краснодарский край будет производить 2,1 млн тонн молока в год
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 марта рассказал о программе по геномной селекции крупного скота молочных пород, которая стартовала на Кубани.

По словам главы региона, проект рассчитан на 6 лет. Его реализуют совместно с фондом «Национальное интеллектуальное развитие», Курчатовским институтом и Кубанским аграрным университетом.

«Основные этапы разработали по принципам лучших мировых практик. Они позволяют определить продуктивность животного уже при рождении и вести направленную работу с качественным поголовьем. Это поможет создать собственный высокопродуктивный генофонд пород, достигнуть показателей Стратегии развития Краснодарского края — к 2030 году производить 2,1 млн т молока ежегодно», — рассказал губернатор Кубани.

По словам Вениамина Кондратьева, к началу этого года на 30 кубанских фермах уже начали проводить сбор и обработку данных племенного поголовья по фенотипу. Из 90 тыс. животных отобрали 15 тыс., представляющих интерес для селекции. У животных взяли биоматериал, выделили ДНК и провели генотипирование. На основе этих данных разработали схемы для расчетов базовых индексов племенной ценности и продуктивности.

В этом году в аналогичной работе задействуют еще 15 тыс. животных, сообщает, пресс-служба администрации Краснодарского края.

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