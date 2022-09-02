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Кондратьев: к 2024 году в сельские школы планируем привлечь еще 203 специалиста

Общество
02.09.2022 09:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-k-2024-godu-v-selskie-shkoly-planiruem-privlech-eshhe-203-spetsialista
Кондратьев: к 2024 году в сельские школы планируем привлечь еще 203 специалиста
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Привлекать педагогов в сельские образовательные учреждения региона будут в рамках программы «Земский учитель», рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Делаем все возможное, чтобы повысить престижность профессии, привлечь в нее молодых квалифицированных специалистов. Благодаря программе «Земский учитель» с 2020 года в школы станиц и небольших городов уже перешли работать 159 учителей. До конца 2024 года планируем привлечь еще 203 специалистов», — заявил Кондратьев.

Глава региона отметил, что в крае важно создавать одинаково комфортные условия жизни как в городах, так и в селах. Для этого в сельских поселениях развивают социальную инфраструктуру.

Участники федерального проекта «Земский учитель» получают по 1 млн рублей, которые они могут тратить по своему личному усмотрению. По условиям программы, они должны переехать в село или город с населением до 50 тыс. человек и отработать в местной школе не менее 5 лет.

В 2022 году по программе «Земский учитель» 45 преподавателей переехали в 31 муниципалитет региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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