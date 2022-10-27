Кондратьев: из бюджета края выделят средства на строительство центра реабилитации после инсультов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 27 октября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на сессии ЗСК.

По словам губернатора, Кубани необходим современный центр реабилитации.

«Сейчас жителей с инсультом и различными травмами после оказания медицинской помощи выписывают домой. Новое учреждение позволит направлять таких пациентов из больниц в центр для восстановления под присмотром врачей», — отметил глава региона.

Краевой многопрофильный центр медицинской реабилитации площадью более 52 тыс. кв. м планируют открыть в станице Динской. Проект реабилитационного центра сейчас находится в экспертизе. Положительное заключение получат до конца года. Средства на строительство предусмотрят в краевом бюджете.

В центе можно будет пройти полный цикл многопрофильной реабилитации после инсультов, спинальных травм и нейрохирургических операций, а также нарушений функций опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: расходы бюджета Краснодарского края на 2022 год увеличили на 20,1 млрд рублей.