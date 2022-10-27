Кондратьев: из бюджета края выделят средства на строительство центра реабилитации после инсультов
Об этом 27 октября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на сессии ЗСК.
По словам губернатора, Кубани необходим современный центр реабилитации.
«Сейчас жителей с инсультом и различными травмами после оказания медицинской помощи выписывают домой. Новое учреждение позволит направлять таких пациентов из больниц в центр для восстановления под присмотром врачей», — отметил глава региона.
Краевой многопрофильный центр медицинской реабилитации площадью более 52 тыс. кв. м планируют открыть в станице Динской. Проект реабилитационного центра сейчас находится в экспертизе. Положительное заключение получат до конца года. Средства на строительство предусмотрят в краевом бюджете.
В центе можно будет пройти полный цикл многопрофильной реабилитации после инсультов, спинальных травм и нейрохирургических операций, а также нарушений функций опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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