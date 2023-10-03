Кондратьев: IT-специальности стали самыми популярными у абитуриентов на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что в этом году число абитуриентов, поступивших на специальности в сфере IT, в регионе увеличилось более чем на 20%.

Кроме того, на Кубани большой популярностью пользуется проект «Цифровые кафедры», дающий студентам вузов возможность бесплатно получить второе образование по IT-специальности.

«Мы создаем в крае все условия для подготовки IT-специалистов. Сегодня наши вузы дают не только базу для обучения программистов и системных администраторов, но и хороший выбор направлений и специализаций», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что сейчас в России есть огромный запрос на технологическое развитие. При этом вузы Кубани повышают качество образовательных программ, модернизируя их под актуальные запросы IT-компаний. Сегодня студенты получают образование на реальные практических примерах в разных направлениях — от кибербезопасности до искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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