Кондратьев исполнил новогодние желания трех детей из Краснодара, Лабинска и ДНР

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял участие в акции «Елка желаний». Подарки двум детям из Краснодарского края и одной девочке из ДНР отправили 30 декабря.

Олегу из Краснодара подарили деревянную железную дорогу. Михаил из Лабинска получил конструктор. Спортивную толстовку, о которой просила Виктория из ДНР, доставят в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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