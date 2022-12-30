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Кондратьев исполнил новогодние желания трех детей из Краснодара, Лабинска и ДНР

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-ispolnil-novogodnie-zhelaniya-treh-detej-iz-krasnodara-labinska-i-dnr
Кондратьев исполнил новогодние желания трех детей из Краснодара, Лабинска и ДНР
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял участие в акции «Елка желаний». Подарки двум детям из Краснодарского края и одной девочке из ДНР отправили 30 декабря.

Олегу из Краснодара подарили деревянную железную дорогу. Михаил из Лабинска получил конструктор. Спортивную толстовку, о которой просила Виктория из ДНР, доставят в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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