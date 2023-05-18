Кондратьев: хозяйства Краснодарского края обеспечены всем необходимым

Об этом на селекторном совещании по вопросам проведения весенних полевых работ сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев президенту РФ Владимиру Путину.

«Помимо традиционных полевых работ, в крае проводим сезонную подготовку садов и виноградников. Наши хозяйства обеспечены всем необходимым: саженцами, удобрениями, сельхоз техникой», — сообщил глава региона.

С начала этого года в крае уже заложили 473 га новых садов и 1,1 тыс. га виноградников. Посадили 30,8 тыс. га плодовых деревьев и ягодных кустов. С 2017 по 2022 годы их площадь выросла на 3,1 тыс. га.

В 2022 году в крае собрали рекордный урожай — 602 тыс. т фруктов и ягод. По производству плодово-ягодных культур Кубань находится в лидерах. В этом году планируют заложить 1,6 тыс. га садов, при чем более 80% — это интенсивные сады.

На Кубани в производстве плодово-ягодных культур используют только местные саженцы. Их разводят 30 питомников. В 2022 году вырастили 7,5 млн саженцев. Объемы производства саженцев наращиваются — в 2006 году из вырастили только 1,3 млн штук. В этом году садоводом выделили рекордные субсидии — более 1,2 млрд рублей.

Кубань также является лидером в виноградарстве и виноделии. Общая площадь виноградников составляет 29,6 тыс. га. В прошлом году собрали рекордный урожай винограда —283,2 тыс. т.

При посадке новых плантаций используют местные саженцы. Краевые питомники вырастили около 3,3 млн штук саженцев. Это позволило в 2022 году заложить виноградники на площади 1 тыс. 825 га при плане в 1,5 тыс. га. В 2023 году общую площадь виноградников на Кубани увеличат до 30,2 тыс. га.

Для сохранения инвестиционной привлекательности отрасли в текущем году объем господдержки увеличили в 1,5 раза и до 1,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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