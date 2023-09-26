Кондратьев: губернаторскую стипендию на Кубани увеличат до 10 тыс. рублей

Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи со студентами в КубГУ.

Губернатор подчеркнул, что уровень обучения в кубанских университетах достаточно высок, а талантливых студентов поощряют за достижения в учебе.

«Сосредоточиться на получении знаний помогает специальная молодежная стипендия. Поэтому в два раза увеличиваем сумму выплаты — с 5 до 10 тыс. рублей», — сказал Кондратьев.

Глава региона добавил, что число лауреатов губернаторской стипендии в этом году вырастет с 1 до 3 тыс. человек. Выплаты получат студенты и аспиранты университетов, а также учащиеся техникумов и колледжей.

Кондратьев отметил, что региону нужны высококвалифицированные учителя, врачи, айтишники и фармакологи. По его словам, сейчас на Кубани не хватает импортозамещающих и высокотехнологичных производств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: кубанские стобалльники при поступлении в вузы Краснодарского края получат по 100 тыс. рублей. Об этом 26 сентября сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.