Кондратьев: грузооборот в портах Краснодарского края вырос на 20%

Глава Кубани Вениамин Кондратьев и начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин обсудили модернизацию инфраструктуры и организацию перевозок грузов и пассажиров.

«В крае с ростом экономики увеличивается грузооборот. В портах он вырос более чем на 20% — это в два раза выше, чем в среднем по России. Активно развивается индустриально-портовый кластер в Тамани. В Краснодарском крае более 2 тыс. км железнодорожных путей. Это стратегическая составляющая для региона и страны. Важны качество и скорость доставки грузов», — сказал Кондратьев.

На Кубань приходится значительная часть перевозок — поэтому растут инвестиции в развитие инфраструктуры, отметил руководитель СКЖД. По его словам, в 2023 году на эти цели направят более 24 млрд рублей, что на 6 млрд больше, чем в прошедшем году.

«Эти средства направляем на развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, строительство новой линии Аэропорт Анапа — Тамань Пассажирская — станция Анапа, обновление инженерных сооружений на участке Туапсе — Адлер», — отметил Задорин.

Кроме того, недавно модернизировали станцию Тихорецкая — крупный узел на пути к портам и транспортному коридору «Север — Юг». Благодаря этому трафик увеличился почти на 8 млн грузов в год. Планируется, что развитие подходов к портам увеличит пропускные возможности в 2,5 раза.

«Развиваются не только порты, но и наши курорты. Одновременно растет пассажиропоток — сейчас, во время летнего сезона, железные дороги работают на пределе возможностей. Поэтому надо параллельно развивать весь инфраструктурный комплекс, включая транспортный», — подчеркнул губернатор.

Кондратьев добавил, что нужно начать строительство современной скоростной железной дороги из Москвы в Анапу через Краснодар. Эту инициативу ранее поддержал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По итогам встречи решено создать совместную рабочую группу для разработки дорожной карты по развитию железнодорожной инфраструктуры Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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