Кондратьев: грантовая поддержка НКО Кубани в этом году превысит 500 млн рублей

В Краснодарском крае стартовал прием заявок на первый грантовый конкурс.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что в 2024 году объем поддержки социально ориентированных НКО превысит 500 млн рублей.

«Уверен, общественники ведут большую и значимую работу, поэтому принял решение более чем в два раза увеличить финансирование. Более того, дополнительно привлекли еще 80 млн федеральных субсидий», — добавил он.

Конкурс проводит регоператор — автономная НКО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края». В конкурсе могут поучаствовать НКО, действующие на территории Кубани. Узнать подробнее о конкурсе можно на специальном сайте. Там же можно подать заявку на участие в электронном виде. Сделать это можно до 1 апреля этого года.

НКО смогут подавать свои проекты по таким направлениям, как социальная поддержка и защита граждан, охрана окружающей среды и защита животных, благотворительная деятельность, развитие духовно-нравственного воспитания, деятельность в области физической культуры и спорта, а также деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания. Всего в этом году для социально ориентированных НКО края проведут три грантовых конкурса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: финансирование грантов Кубанского научного фонда увеличат до 200 млн рублей.