Кондратьев: господдержка агропроизводителей в 2024 году превысила 11 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 августа провел выездное совещание в Белоглинском районе, на котором обсуждали вопросы развития сельхозпроизводителей.

Он отметил, что на Кубани ежегодно поддерживают фермерские хозяйства, выделяя на это миллиарды рублей.

«Работает краевая программа поддержки начинающих предпринимателей – «Агростартап». По ней предусмотрена компенсация до 90% затрат на развитие проектов, модернизацию существующих хозяйств. А в целом господдержка сельхозпроизводителей в 2024 году превышает 11 млрд рублей», – сказал Вениамин Кондратьев.

По словам вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, в Белоглинском районе сейчас действует один сельскохозяйственный потребительский кооператив. В нем 13 пайщиков, занимающихся выращиванием овощей и ягод. Однако субсидий от края они не получали, хотя мер господдержки достаточно. Коробка отметил, что если ЛПХ и КФХ будут объединяться, им будет проще получить деньги на развитие.

До конца года в Белоглинском районе необходимо вовлечь в кооперацию порядка 30 новых членов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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