Кондратьев: главы городов и районов должны активнее вести работу по расчистке русел рек

Такое поручение губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Вениамин Кондратьев отметил, что основная причина подтоплений, которые происходят во время паводкового периода — это низкая пропускная способность русел рек. Глава региона подчеркнул, что расчистка наиболее опасных участков поможет минимизировать последствия паводка.

«В 2023 году на эти цели регион получил 150 млн рублей из федерального бюджета. Сегодня у нас есть возможность привлекать к решению этого вопроса и коммерческие предприятия. Уже согласовали 30 разрешений на расчистку 75 км русел. Главы городов и районов должны еще активнее вести работу в этом направлении», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев также добавил, что на самых опасных участках рек установили 195 автоматических датчиков уровня воды. Глава региона подчеркнул, что самое главное — не количество датчиков, важно чтобы все они были в исправном состоянии.

«Вовремя полученный сигнал о поднятии уровня воды позволит быстро оповестить жителей, принять необходимые меры, начать эвакуацию. Мы должны вести постоянный мониторинг ситуации на реках, чтобы оперативно принимать решения», — поручил глава региона.

По словам и.о. министра природных ресурсов края Сергея Еремина, в 2022 году в трех муниципалитетах расчистили 9,8 км русел. В этом году завершат расчистку двух русел в Сочи, двух в Туапсинском районе и одной в Отрадненском.

Также в этом году приступят к расчистке русел на двух реках в Сочи и в Горячем Ключе и подготовят проектную документацию по расчистке еще пяти русел, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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