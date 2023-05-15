Кондратьев: финансирование нацпроектов в крае за год составит 69,5 млрд рублей

Об этом глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 15 мая в ходе совещания регионального проектного комитета.

По его словам, нацпроекты — один из главных инструментов улучшения качества жизни.

«С начала года финансирование нацпроектов выросло на 7 млрд рублей. Из них 6,2 млрд рублей — краевые средства, которые мы дополнительно выделили на февральской сессии ЗСК. Всего на реализацию нацпроектов направим 69,5 млрд рублей. Деньги пойдут в том числе на строительство школ, поликлиник, благоустройство зон отдыха», — сказал Кондратьев.

Губернатор добавил, что уже освоено 19% из средств, предусмотренных на 2023 год. Также он отметил, что 70% контрактов должны заключить уже до 1 июня.

«Необходимо мобилизовать силы, чтобы не допускать просрочек. Никакие объяснения, почему не смогли, не успели приниматься не будут. Важно осваивать средства, трансформируя их в конкретный результат», — продолжил глава Кубани.

Уровень освоения расходов по нацпроекту «Производительность труда» достиг 99%, «Демография» — 39%, сообщила директор департамента организации проектной деятельности администрации края Светлана Герих.

«Со своей стороны ответственные за нацпроекты лица должны своевременно разрабатывать и принимать нормативные правовые акты, чтобы не вызывать дополнительных проволочек при заключении контрактов и как следствие последующей поставки товаров и оборудования», — сказала Герих.

Отдельное внимание обратили на выполнение нацпроектов в Краснодаре: по словам мэра города Евгения Наумова, на реализацию шести проектов в 2023 году выделили 19,7 млрд рублей — в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Благодаря выделенным средствам в краевой столице в 2023–2024 годах появятся 11 школ и 2 детсада, а также две общественные территории и ливневый коллектор «Западный».

«В данный момент заключили 70% контрактов. По оставшимся средствам уложимся в срок до 1 июня. Взятые обязательства выполним», — цитирует Евгения Наумова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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