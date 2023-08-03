Кондратьев: финансирование нацпроектов на Кубани увеличили до 78 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 3 августа провел совещание регионального проектного комитета.

Темой заседания стало подведение итогов реализации нацпроектов на Кубани за прошедшие семь месяцев. Их финансирование после прошлого совещания в июне увеличили дополнительно на 9 млрд рублей, отметил глава края.

«Средства направляем, в том числе, на реализацию нового регионального проекта «Развитие общественного транспорта». Прокладываем в Краснодаре 1,4 км трамвайных путей, приобретаем 40 трамваев и 16 электробусов. Опережающими темпами реконструируем 10 участков краевых дорог, которые были запланированы на 2024 год», — сказал Кондратьев.

Также дополнительные средства направили на возведение и реконструкцию соцобъектов. Общий объем финансирования нацпроектов в этом году превысил 78 млрд рублей, все они должны быть освоены, подчеркнул губернатор.

Кассовое исполнение нацпроектов в крае составляет около 27,8 млрд рублей — это 36% от плановых назначений. Порядка 75% от всего объема финансирования поступает на строительство и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

«Мы работаем не ради отчетов и показателей, а чтобы менялась жизнь вокруг. Люди должны видеть школы, детские сады, поликлиники. Их в первую очередь ждут, и мы не можем подвести жителей края», — отметил глава Кубани.

Кроме того, в ходе заседания отметили успехи Успенского, Тихорецкого, Динского, Туапсинского районов и Анапы в реализации задач нацпроектов. В числе отстающих по этим показателям оказались Гулькевичский, Красноармейский, Тбилисский, Староминский районы и Армавир, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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