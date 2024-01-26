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Кондратьев: ежемесячно 130 тыс. выездов скорой помощи обрабатывается на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-ezhednevno-130-tys-vyezdov-skoroj-pomoshhi-obrabatyvaetsya-na-kubani
Кондратьев: ежемесячно 130 тыс. выездов скорой помощи обрабатывается на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Для своевременного оказания скорой помощи в муниципалитеты края передали автомобили. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 26 января.

По словам главы региона, в крае каждый месяц обрабатывается около 130 тыс. выездов.

«Чтобы медпомощь была доступной и качественной, сегодня передали в муниципалитеты края 61 автомобиль «скорой помощи» и 157 легковых автомобиля для первичного медицинского звена», — написал Кондратьев в Telegram.

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