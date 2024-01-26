Кондратьев: ежемесячно 130 тыс. выездов скорой помощи обрабатывается на Кубани
Общество
26.01.2024 12:12
Для своевременного оказания скорой помощи в муниципалитеты края передали автомобили. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 26 января.
По словам главы региона, в крае каждый месяц обрабатывается около 130 тыс. выездов.
«Чтобы медпомощь была доступной и качественной, сегодня передали в муниципалитеты края 61 автомобиль «скорой помощи» и 157 легковых автомобиля для первичного медицинского звена», — написал Кондратьев в Telegram.
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