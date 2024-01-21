Более 100 лапароскопических операций провели на новом оборудовании в Крымске

Эндохирургический мобильный комплекс в Крымской районной больнице получили в конце 2022 года, за год на нем провели 115 лапароскопических операций.

Оборудование закупили в рамках модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

«Комплекс «КСТ-01-ЭХ» представляет собой инновационную систему, разработанную с учетом потребностей современной хирургии. Одно из ключевых его преимуществ — способность проводить операции с минимальным вмешательством в организм пациента. Это сокращает риск осложнений и ускоряет процесс восстановления после операции», — сказал главврач Крымской ЦРБ Артак Матевосян.

Оборудование обладает высокой точностью и надежностью — это особенно важно при проведении операций. Среди лапароскопических операций, проведенных врачами Крымской больницы, — аппендэктомия, холецистэктомия и диагностические манипуляции.

В рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году медучреждения Кубани получили около 50 единиц оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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