Фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Первомайском на Кубани
Общество
14.01.2024 12:27
В небольшом населенном пункте Курганинского района появился свой фельдшерско-акушерский пункт.
ФАП в Первомайском построили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранения».
Прием в медучреждении ведет фельдшер, пункт оказывает помощь 540 жителям поселка, 70 из которых — дети.
«Этот фельдшерско-акушерский пункт отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектован необходимым оборудованием. Есть кабинеты приема и процедурный», — цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края главного врача Курганинской ЦРБ Татьяну Накиб.
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