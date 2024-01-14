Фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Первомайском на Кубани

В небольшом населенном пункте Курганинского района появился свой фельдшерско-акушерский пункт.

ФАП в Первомайском построили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранения».

Прием в медучреждении ведет фельдшер, пункт оказывает помощь 540 жителям поселка, 70 из которых — дети.

«Этот фельдшерско-акушерский пункт отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам, укомплектован необходимым оборудованием. Есть кабинеты приема и процедурный», — цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края главного врача Курганинской ЦРБ Татьяну Накиб.

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