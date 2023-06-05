Кондратьев: экономический эффект от участия предприятий Кубани в нацпроекте превысил 50 млрд рублей

Об этом глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал 5 июня.

По его словам, сейчас к нацпроекту «Производительность труда» присоединились более 250 краевых компаний.

«Общий экономический эффект от их участия превысил 50 млрд рублей. Краснодарский край — лидер по внедрению бережливых технологий. Без дополнительных затрат и при поддержке сертифицированных экспертов предприятия сокращают время протекания процессов, увеличивают объем выпускаемой продукции и ее качество. Они на собственном примере видят положительные результаты, и заинтересованы в дальнейшей оптимизации производств», — сказал Кондратьев.

Для предприятий, которые участвуют в нацпроекте, предусмотрели различные веды господдержки, добавил глава региона. Они могут воспользоваться инвестиционным вычетом до 90% по налогу на прибыль, субсидиями с повышающим коэффициентом, «обнулением» налога на имущество, а также льготными займами Фонда развития промышленности.

Когда предприятие вступает в нацпроект, эксперты центров компетенций анализируют его производство и определяют участки с наибольшими потерями. Основное внимание они уделяют наличию брака, нерациональной логистике, простою оборудования и лишним действиям персонала. После анализа специалисты разрабатывают план по улучшениям, по которому внедряют технологии бережливого производства.

Чтобы закрепить и улучшить итоговый результат, руководители и сотрудники проходят специальные курсы. В этом году инструментам повышения производительности труда обучили более 3,2 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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