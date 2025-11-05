Кондратьев: единство народов — залог сохранения нашей Родины

День народного единства отметили по всей стране. Жителей Кубани поздравил губернатор Вениамин Кондратьев.

Дагестанцы, осетины, татары, армяне, русские — список национальностей, которые проживают в Краснодарском крае можно продолжать долго. Участники общин представили свои национальные костюмы и поделились особенностями культуры.

«Сае — наш национальный адыгский костюм, у Аскерхана черкеска. Мы следуем нашим традициям, праздникам, мои русские друзья тоже приезжают на наши праздники. Уважение друг к другу, человечность — это самое главное», — говорит член Краснодарского центра адыгской культуры Диана Женетль.

Кубань — уникальный регион, с богатым опытом добрососедства разных национальностей. Такие разные, но объединенные одной Отчизной — это и есть основная идея праздника.

«Без чувства патриотизма не было бы нашей страны. Мы здесь для того, чтобы показывать свою идентичность», — говорит общественный деятель Анна Шиповская.

Понятие единства напрямую связано с сохранением страны, ее суверенитета и государственности — позиция, которую обозначил Владимир Путин. Такого же принципа придерживаются и на Кубани.

Вениамин Кондратьев, как глава одного из самых многонациональных регионов, отметил, что в Краснодарском крае бок о бок проживают более 150 народов. Нередки здесь межэтнические браки. При этом супруги стремятся сохранять национальные особенности. В зале Краснодарской филармонии собрались люди разных профессий, веры, но вместе — это жители большого, дружного и благополучного Краснодарского края.

«Мы все разные: по возрасту, национальности и вероисповеданию, но всех нас объединяет общая Родина. Наш край — наглядный тому пример. На кубанской земле живут представители 160 национальностей. Мы уважаем традиции и культуру друг друга. Вместе работаем, воспитываем детей в духе общих ценностей, строим планы на будущее. Это многообразие делает регион и страну самобытной и сильной. Мы живем в непростое время и в одиночку не справимся со всеми вызовами, но вместе преодолеем любые трудности. Особую значимость этот праздник имеет для нашей молодежи. Помните, что в единстве народов великой страны мы сохраним Краснодарский край и Россию для будущих поколений, чтобы вы и они жили в процветающем крае и сильной стране», — отмечает Кондратьев.

«Могущество России основывается не только на ее просторах и богатствах, но, прежде всего, на консолидации общества и дружбе народов. Преодолеть трудности мы можем только вместе. Наш край тоже многонационален. Мы не стираем различия, а с уважением относимся к культуре и традициям друг друга. Эта крепкая дружба народов — самое ценное наследие, которое мы должны передать потомкам. Это нерушимый фундамент будущего мира», — говорит председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

День народного единства — это праздник, который олицетворяет сплоченность и силу народа, символизирует культурное разнообразие страны, учит помнить и уважать ее историю. Отмечать дату начали всего 20 лет назад, но ее корни отсылают к событиям 1612 года. Тогда народное ополчение во главе с купцом Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов и положило конец Смутному времени. Совместными усилиями предки сохранили единство России.

«Это не просто праздник, это залог сохранения нашей Родины. В событиях 1612 года народ объединился и сохранил нашу страну. В такое непростое время мы должны быть вместе. Наш президент много раз говорил, что мы за историческую правду, а если мы за правду, то наше дело правое», — подчеркивает губернатор.

На Кубани живут более 6 млн человек. Их всех связывает чувство сопричастности, ответственности не только за настоящее, но и за будущее родного края. Каждый бережно передает свои традиции потомкам. Губернатор отметил, что будущие поколения должны жить в процветающем крае и сильной стране, а сделать Отчизну успешной и благополучной — главная задача.

Читайте также: Дом Дружбы открыли в День народного единства в Новороссийске

Подпишись, здесь всегда интересно.