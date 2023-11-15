Кондратьев: два детских сада построили в поселке Знаменском в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 ноября сообщил о том, что в поселке Знаменском под Краснодаром построили два детских сада по нацпроекту «Демография».

«Один находится на улице Демидовской, он рассчитан на 230 детей. В образовательном учреждении предусмотрены помещения для 12 групп, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок и медкабинет. Прогулочная зона оборудована игровыми комплексами с теневыми навесами. Еще один новый детский сад на 120 мест — на улице Первомайской. Там предусмотрен набор 6 групп», — написал губернатор в своем Telegram.

Кондратьев подчеркнул, что для быстро растущего района Краснодара детские сады стали важными соцобъектами.

Всего за последние 8 лет в крае построили 171 детсад. В этом году уже сдали 14 и до конца года достроят еще 9 учреждений. В крае работают 1,5 тыс. детсадов, их посещают около 250 тыс. детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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