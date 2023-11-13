Детский сад на 100 мест построили в поселке Российском в Краснодаре

Новый детсад построили на улице Тверской в рамках нацпроекта «Демография».

Здание детского сада двухэтажное. На первом этаже находятся пищеблок и медкабинет На второй этаже кабинеты психолога и логопеда, а также актовый зал. Новый детсад будет принимать детей от 3 лет.

Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. В настоящее время застройщик собирает необходимые документы для ввода учреждения в эксплуатацию.

В августе на улице Тверской достроили школу на 1,5 тыс. мест, которая уже 1 сентября приняла учеников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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