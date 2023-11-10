Детский сад на 250 мест ввели в эксплуатацию в поселке Знаменском в Краснодаре

Новый двухэтажный детский сад находится на территории ЖК «Родные просторы» в поселке Знаменском.

В здании сада разместили 12 групп, в том числе две — ясельные. На территории обустроили теневые навесы, игровые площадки, музыкальные и спортивные залы. Для маломобильных граждан в здании детсада сделали лифт.

Все строительные работы завершили в октябре. Объект уже проверили надзорные ведомства и выдали заключения, что новый детский сад отвечает всем требованиям.

Также в начале ноября завершилось строительство и получено заключении о соответствии детского сада на 120 мест в поселке Знаменском на улице Первомайской, 4/1. Возле детсада строят школу. Работы вошли в завершающую стадию, итоговая проверка состоится в ноябре, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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