Кондратьев: довели газопроводы до границ 22 учреждений соцсферы Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о работе по подключению соцобъектов к сетевому газу.

По словам главы Кубани, край входит в число регионов-лидеров страны по реализации программы догазификации домовладений.

«С 2023 года начали подключать к сетевому газу объекты социальной сферы. И 2024 год должен стать в этом направлении прорывным. Сейчас газопроводы уже довели до границ 22 учреждений соцсферы. Всего в работе у газовиков находится 51 заявка, по 47 из них договоры уже заключили», — сообщил Кондратьев.

В этом году в планах подключить к газу значительную часть медицинских объектов региона, в том числе офис ВОП в поселке Мирской Кавказского района. Для отопления здания, построенного в 2013 году, до сих пор используют электричество. Газификация медучреждения находится на завершающей стадии, заключил губернатор.

Также газ уже провели в участковую больницу села Черниговское Апшеронского района, офис ВОП хутора Песчаный Тбилисского района, в ФАПы хуторов Красная Поляна и Ударный, а также в детский сад анапской станицы Гостагаевской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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