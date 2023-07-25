Кондратьев: доступность медицинских услуг для жителей Краснодарского края — наша первостепенная задача

В Абинском районе завершили капремонт поликлиники, реконструкцию которой провели по поручению главы региона.

Губернатор Краснодарского края отметил, что прежде всего важны поликлиники, офисы врача общей практики, фельдшерско-акушерские пункты, так как тут в первую очередь обращаются жители небольших населенных пунктов.

«Стремимся обеспечить лучшие условия для комфортного пребывания пациентов и качественной работы врачей. Поэтому ежегодно обновляем учреждения по всему краю, используем для этого средства бюджета и профильного нацпроекта», — отметил Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что каждое его поручение, как и ремонт поликлиники, он берет под личный контроль. По его словам, с тех служб и районов, кто не исполняет обещания, данные жителям, будет самый строгий спрос.

Кондратьев поручил благоустроить поликлинику в поселке Ахтырском в 2022 после рабочего визита. Последний раз там делали каремонт 10 лет назад. В этом году за счет региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в двухэтажном здании полностью обновили системы водо- и электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, отопления, кровлю. Помимо этого, там выполнили отделочные работы и установили новые двери. Оставшуюся часть средств выделили на обновление фасада. Медучреждение примет пациентов после этого обновления. Открыть его хотят в начале сентября.

Также по поручению губернатора Кубани в станице Челбасской Каневского района реконструировали зрительный зал Дома культуры. По краевой госпрограмме из казны выделили свыше 10 млн рублей на замену пола, стен, потолка, освещения, дверей, занавеса, радиаторов, оборудования сценических подъемов.

Кроме того, в Новороссийске на центральном пляже оборудовали специальные пандусы для входа в воду маломобильных граждан. С такой просьбой к Кондратьеву обратилась жительница города в мае 2023 года. Губернатор подчеркнул, что курортные территории необходимо сделать удобными для всех. Поэтому он поручил поставить пандус к 1 июля и организовать подобную работу в муниципалитетах на побережье, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Краснодарский край вошел в тройку лидеров по количеству отремонтированных домов.